Live – La soirée du Ballon d’Or 2026, Nuno Mendes seulement 23e

Ce lundi soir, le Ballon d’Or 2026 sera décerné à Londres. Si la cérémonie débutera ce soir à partir de 21 heures, les joueurs classés entre la 30e et la 10e place seront dévoilés au compte-gouttes à partir de 17h15.

Le PSG joue ce soir sur la pelouse du Parc des Princes son match de la huitième journée de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais. Au même moment, la cérémonie du Ballon d’Or 2026 aura lieu. Sur la liste des 30 joueurs nommés pour la plus grande distinction individuelle du football, dix joueurs du PSG y figurent (Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Ferran Torres). Trois d’entre eux font partie des favoris : Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz. Pour connaître le vainqueur de cette édition 2026, il faudra attendre 22h45. Mais les noms des joueurs classés de la 30e place à la 11e place seront dévoilés au compte-goutte à partir de 17h15. Une soirée Ballon d’Or qui est à suivre en direct ici.

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Fil de la soirée du Ballon d’Or

Les joueuses placées de la 30e à la 16e place du Ballon d’Or Féminin ont été dévoilé. Deux joueuses françaises y figurent. Melvine Malard en 28e position et Selma Bacha en 20e position

ont été dévoilé. Deux joueuses françaises y figurent. en 28e position et en 20e position Troisième joueuse française en lice dans ce Top 30 du Ballon d’Or Féminin , Wendie Renard se classe 14e.

, se classe 14e. Les deux premiers noms du classement des 30 nommés au Ballon d’Or ont été dévoilé. Ils sont deux à la 29e place, Sadio Mané et le Français William Saliba .

et le Français . Julian Quinones se classe 28e.

se classe 28e. Bruno Fernandes se classe 27e.

se classe 27e. Dayot Upamecano se classe 26e.

se classe 26e. Premier joueur du PSG classé lors de ce Ballon d’Or 2026 , Marquinhos se classe 25e.

classé lors de ce , se classe 25e. Luis Diaz se classe 24e

se classe 24e Deuxième joueur du PSG classé, Nuno Mendes se classe seulement 23e

classé, se classe seulement 23e Lautaro Martinez se classe 22e

se classe 22e Gabriel se classe 21e

Le classement de la 30e à la 11e place du Ballon d’Or 2026

29e: Sadio Mané

29e: William Saliba

28e: Julian Quinones

27e : Bruno Fernandes

26e : Dayot Upamecano

25e : Marquinhos

24e : Luis Diaz

23e : Nuno Mendes

22e : Lautaro Martinez

21e : Gabriel

Le classement de la 30e à la 11e place du Ballon d’Or Féminin 2026

28e: Lorena

28e: Melvine Malard

28e: Viviane Miedema

27e: Rose Lavelle

26e: Alex Greenwood

25e: Caroline Weir

24e: Kerstin Casparij

23e: Momoko Tanikawa

22e: Manaka Matsukubo

20e: Selma Bacha

19e: Tessa Wullaert

18e: Barbra Banda

17e: Esmee Brugts

16e: Mapi Leon

15e: Cata Coll

14e: Wendie Renard

13e: Mariona Caldentey

12e: Klara Bühl

11e: Yui Hasegawa





