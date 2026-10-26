Live – La soirée du Ballon d’Or 2026, Nuno Mendes seulement 23e
Ce lundi soir, le Ballon d’Or 2026 sera décerné à Londres. Si la cérémonie débutera ce soir à partir de 21 heures, les joueurs classés entre la 30e et la 10e place seront dévoilés au compte-gouttes à partir de 17h15.
Le PSG joue ce soir sur la pelouse du Parc des Princes son match de la huitième journée de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais. Au même moment, la cérémonie du Ballon d’Or 2026 aura lieu. Sur la liste des 30 joueurs nommés pour la plus grande distinction individuelle du football, dix joueurs du PSG y figurent (Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Ferran Torres). Trois d’entre eux font partie des favoris : Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz. Pour connaître le vainqueur de cette édition 2026, il faudra attendre 22h45. Mais les noms des joueurs classés de la 30e place à la 11e place seront dévoilés au compte-goutte à partir de 17h15. Une soirée Ballon d’Or qui est à suivre en direct ici.
Fil de la soirée du Ballon d’Or
- Les joueuses placées de la 30e à la 16e place du Ballon d’Or Féminin ont été dévoilé. Deux joueuses françaises y figurent. Melvine Malard en 28e position et Selma Bacha en 20e position
- Troisième joueuse française en lice dans ce Top 30 du Ballon d’Or Féminin, Wendie Renard se classe 14e.
- Les deux premiers noms du classement des 30 nommés au Ballon d’Or ont été dévoilé. Ils sont deux à la 29e place, Sadio Mané et le Français William Saliba.
- Julian Quinones se classe 28e.
- Bruno Fernandes se classe 27e.
- Dayot Upamecano se classe 26e.
- Premier joueur du PSG classé lors de ce Ballon d’Or 2026, Marquinhos se classe 25e.
- Luis Diaz se classe 24e
- Deuxième joueur du PSG classé, Nuno Mendes se classe seulement 23e
- Lautaro Martinez se classe 22e
- Gabriel se classe 21e
Le classement de la 30e à la 11e place du Ballon d’Or 2026
- 29e: Sadio Mané
- 29e: William Saliba
- 28e: Julian Quinones
- 27e : Bruno Fernandes
- 26e : Dayot Upamecano
- 25e : Marquinhos
- 24e : Luis Diaz
- 23e : Nuno Mendes
- 22e : Lautaro Martinez
- 21e : Gabriel
Le classement de la 30e à la 11e place du Ballon d’Or Féminin 2026
- 28e: Lorena
- 28e: Melvine Malard
- 28e: Viviane Miedema
- 27e: Rose Lavelle
- 26e: Alex Greenwood
- 25e: Caroline Weir
- 24e: Kerstin Casparij
- 23e: Momoko Tanikawa
- 22e: Manaka Matsukubo
- 20e: Selma Bacha
- 19e: Tessa Wullaert
- 18e: Barbra Banda
- 17e: Esmee Brugts
- 16e: Mapi Leon
- 15e: Cata Coll
- 14e: Wendie Renard
- 13e: Mariona Caldentey
- 12e: Klara Bühl
- 11e: Yui Hasegawa