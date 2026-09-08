Live – L’annonce des nommés pour le Ballon d’Or 2026… Luis Enrique est le premier Parisien nommé

Ce mardi 8 septembre, les 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2026 seront dévoilés au compte-goutte. Le PSG devrait être bien représenté dans les différentes catégories. Le vainqueur sera connu le 26 octobre prochain.

La bataille médiatique pour le Ballon d’Or 2026 est déjà lancée. Depuis plusieurs jours, de nombreux prétendants n’hésitent pas à donner leurs favoris pour la victoire finale, le 26 octobre prochain à Londres. Ce mardi, les 30 nommés pour la 70e édition du Ballon d’Or seront dévoilés au compte-goutte tout au long de la journée. Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG sera bien représenté dans les différentes catégories. Suivez toutes les annonces ici.

Sans surprise, le PSG est en lice pour remporter le titre du club masculin de l’année 2026 et disputera cette récompense avec Arsenal, le Bayern Munich, Flamengo et Bodø/Glimt. De son côté, Luis Enrique luttera avec ses compatriote Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Espagne), Unai Emery (Aston Villa) ainsi que Vincent Kompany (Bayern Munich) pour le titre de meilleur entraîneur de l’année.

Les entraîneurs masculins

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis de la Fuente (Espagne)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Munich)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Les entraîneurs féminins

Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Japon)

Père Romeu (FC Barcelone)

Elena Sadiku (Celtic)

Les clubs masculins

Arsenal

Bayern Munich

Flamengo

Bodø/Glimt

Paris Saint-Germain

Les clubs féminins

FC Barcelone

Bayern Munich

Club América

Manchester City

OL Lyonnes