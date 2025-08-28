Ligue des Champions
Image : Emrah Gurel / AP

[LIVE] LdC : Le tirage au sort à suivre en direct

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane28 août 2025

Ce jeudi 28 août à Monaco se tient le tirage au sort de la Ligue des Champions 2025 / 2026. Le PSG sera fixé sur les adversaires qu’il devra affronter à partir de 18h.

C’est le rendez-vous de la fin de l’été qui anime le football européen : le tirage au sort de la finale de Ligue des Champions se tient aujourd’hui à partir de 18h depuis Monaco. Le PSG remet en jeu son trophée historique et sera fixé sur ses adversaires jusqu’au mois de janvier. Pour l’occasion, le Paris Saint-Germain est en direct sur ses canaux de diffusion, et le tirage au sort sera donc à suivre par le biais du lien ci-dessous.

YouTube : PSG – Paris Saint-Germain

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane28 août 2025

Articles similaires

Psg ligue des champions

Les adversaires de la phase de ligue de C1 du PSG connus

28 août 2025
Ballon d'Or

Ballon d’Or : Un journaliste membre du jury plaide pour Ousmane Dembélé et dézingue Lamine Yamal !

28 août 2025
Dembélé luis enrique

UEFA : Le gros changement pour la finale de Ligue des Champions

28 août 2025
Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé : « Ce que l’on a vécu la saison dernière, on veut le revivre tous les ans »

28 août 2025
Bouton retour en haut de la page