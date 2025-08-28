[LIVE] LdC : Le tirage au sort à suivre en direct

Ce jeudi 28 août à Monaco se tient le tirage au sort de la Ligue des Champions 2025 / 2026. Le PSG sera fixé sur les adversaires qu’il devra affronter à partir de 18h.

C’est le rendez-vous de la fin de l’été qui anime le football européen : le tirage au sort de la finale de Ligue des Champions se tient aujourd’hui à partir de 18h depuis Monaco. Le PSG remet en jeu son trophée historique et sera fixé sur ses adversaires jusqu’au mois de janvier. Pour l’occasion, le Paris Saint-Germain est en direct sur ses canaux de diffusion, et le tirage au sort sera donc à suivre par le biais du lien ci-dessous.