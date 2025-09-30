[LIVE] LdC : Luis Enrique & Achraf Hakimi en conférence de presse avant FC Barcelone / PSG

Le choc de cette semaine européenne entre le FC Barcelone et le PSG approche et les obligations médiatiques se font également. En effet, à la veille du match, la conférence de presse se tient et c’est Luis Enrique et Achraf Hakimi qui se présentent face aux journalistes, depuis le Stade Olympique de Montjuic.

Les affrontements entre le PSG et le FC Barcelone sont devenus de réels classiques sur la scène européenne ces dernières années. Ce mercredi (21h sur Canal +), à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions, les Catalans et Parisiens se retrouvent sur la pelouse du Stade Olympique de Montjuic. A la veille de la rencontre, et quelques heures après celle du FC Barcelone, la conférence de presse du Paris Saint-Germain se tient. Face aux journalistes présents sur place, Luis Enrique et Achraf Hakimi répondront aux questions. Le rendez-vous est à suivre à partir de 17h10 en direct à partir du lien ci-dessous.