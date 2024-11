A la veille du choc de la 5e journée de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG, les Parisiens ont atterris en Bavière en début d’après-midi. Avant l’ultime entraînement, la conférence de presse se tient en présence de Luis Enrique et Vitinha.

La nouvelle du jour ce lundi est sans doute le retour de Presnel Kimpembe dans le groupe du PSG. S’il ne prendra pas part à la rencontre et ne figurera pas sur la feuille de match, le titi parisien a tout de même fait le déplacement en Allemagne avec ses coéquipiers. Un retour du défenseur français est on ne peut plus proche. A la veille du match face au Bayern Munich, les hommes de Luis Enrique vont s’entraîner une dernière fois sur la pelouse de l’Allianz Arena. Avant les dernières répétitions, le technicien espagnol et Vitinha se présentent en conférence de presse d’avant match à partir 17h10, à suivre par le biais du lien ci-dessous.