Live – Le programme des célébrations après le back-to-back du PSG

Hier soir, le PSG s’est offert une deuxième Ligue des champions de suite en s’imposant contre Arsenal. Ce dimanche, les Parisiens vont multiplier les festivités.

Le PSG est encore entré dans l’histoire hier soir avec sa victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b à 3). Avec ce succès lors de la séance des tirs au but, les Parisiens se sont offerts une deuxième Champions League de suite. Comme la saison dernière, les Parisiens vont fêter ce titre avec leurs supporters. Dans un premier temps, les joueurs de Luis Enrique sont attendus au Champ de Mars pour ensuite être reçus à l’Élysée par le président de la République Emmanuel Macron avant de retrouver le Parc des Princes pour encore célébrer ce back-to-back avec leurs supporters.

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Champ de mars, Élysée, Parc des Princes…

Ce long programme, vous pourrez le suivre en live ici. Le déplacement de l’aéroport au Champ de Mars, la déambulation sur le Champ de Mars jusqu’à la Tour Eiffel, la réception à l’Élysée, puis la soirée au Parc des Princes qui s’annonce encore légendaire. Des évènements qui sont à suivre en live ci-dessous.