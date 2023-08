Pour son premier déplacement de la saison, le PSG se rend sur la pelouse du Toulouse FC ce samedi soir (21 sur Canal +). L’occasion pour Luis Enrique de faire son premier déplacement en Rouge & Bleu, pour Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé de jouer leurs premières minutes cette saison, et pour le club de la capitale d’enregistrer sa première victoire.

Pour son premier déplacement en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique peut compter sur un renfort offensif de poids avec le retour de Kylian Mbappé et l’arrivée d’Ousmane Dembélé, malgré leur statut de remplaçants au coup d’envoi. Si la première du technicien espagnol en Ligue 1 Uber Eats était pleine de promesses (0-0 vs Lorient), l’apport des deux champions du monde 2018 avec l’Equipe de France pourrait venir concrétiser la philosophie de jeu que souhaite installer l’ancien sélectionneur de La Roja sous les cieux parisiens. En plus des acteurs sur la pelouse, le club de la capitale pourra compter sur les 1.000 supporters (dont 300 ultras) qui garniront les travées du Stadium du TFC. La saison passée, les Parisiens se sont imposés au match aller en Occitanie (0-3) puis au match retour au Parc des Princes (2-1).

La feuille de match de ce TFC / PSG

2ème journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Le Stadium – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : Canal + Foot & Canal + 360 – Arbitre : Thomas Léonard – Assistants : Julien Haulbert et Laurent Coniglio – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – VAR : Bruno Coué et Aurélien Drouet