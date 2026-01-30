Live – Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions

Après les huit journées de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a terminé à la 11e place. Il devra passer par les barrages pour se qualifier en huitièmes de finale. Il va connaître son adversaire ce vendredi.

Mercredi soir, le PSG a concédé le match nul contre Newcastle (1-1) – au Parc des Princes – lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Avec ce partage des points, le club de la capitale a perdu sa place dans le top 8, directement qualificatif pour les huitièmes de finale. Comme la saison dernière, le PSG devra passer par les barrages pour espérer se qualifier en huitièmes de finale et continuer à défendre son titre et rêver de faire le back-to-back.

Qarabag ou Monaco ?

Onzième de la phase de ligue, le PSG connaît les deux équipes qu’il pourrait affronter lors de ces barrages. Il s’agit de l’AS Monaco, qui a terminé 21e, et de Qarabag, qui a créé l’exploit de terminer dans les 24 premiers (22e). Le PSG se déplacera à Monaco ou en Azerbaïdjan le 17 ou 18 février avant de recevoir – au Parc des Princes – le 24 ou 25 février. Le tirage au sort de ces barrages, où figurent également le Real Madrid, l’Inter Milan, Newcastle, l’Atlético de Madrid ou bien encore la Juventus Turin ou le Borussia Dortmund, est à suivre ici à partir de midi. Vous pouvez aussi suivre ce dernier en live sur nos chaînes Twitch et Youtube.