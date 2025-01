LIVE : Le tirage au sort des barrages de LDC à 11h40 !

Le PSG peut enfin souffler. Grâce à ses 2 victoires face à Manchester City et Stuttgart, le club de la capitale a décroché son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions. Monaco ou Brest ? Rendez-vous en live sur Twitch à 11h30 afin de suivre le tirage au sort !

A l’occasion de la 8ème et dernière journée de phase de ligue de Ligue des Champions, le PSG a imposé son récital face à une faible équipe de Stuttgart en s’imposant 4-1. Une victoire nette et sans bavure, qui a permis au PSG de pointer à la 15ème place, et donc de se qualifier pour les 16e de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais face à qui Paris va t-il devoir faire face ? On sait d’ores et déjà que ce sera un duel 100% Ligue 1 : l’AS Monaco ou le Stade Brestois. Rejoignez-nous en live sur Twitch à partir de 11h30 pour suivre le tirage au sort des barrages en direct avec Canal Supporters !

Fil d’actualité :

12h00 : Le tirage commence. C’est Thiago Alcantara qui aura le privilège de s’en occuper

12h23 : BREST / PSG

12h23 : Monaco / Benfica

12h24 : Juventus / PSV

12h25 : Feyenoord / Milan

12h25 : CITY / REAL MADRID

12h25 : Celtic / Bayern

12h25 : Brugges / Atalanta

12h25 : Sporting / Dortmund

12h27 : Le tirage est terminé. Merci d’avoir suivi ce fil d’actualité CS !