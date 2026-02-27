Live – Le PSG va affronter Chelsea, choc entre City et le Real

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG connaîtra son adversaire à ce stade de la compétition ce midi, à l’issue du tirage au sort.

Onzième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a dû passer par les barrages pour valider sa qualification en huitièmes de finale. Et lors de ces barrages, le club de la capitale s’est fait peur contrel’AS Monaco. Rapidement mené 2-0 à l’aller, il a réussi à inverser la tendance et s’imposer grâce à un grandDésiré Doué, impliqué sur les trois buts (2-3). Mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, les Parisiens ont été dominés par l’AS Monaco en première mi-temps, qui a logiquement ouvert le score juste avant la pause. Au retour des vestiaires, le PSG a encore renversé la situation après l’expulsion de Coulibaly et deux buts en six minutes. Mais alors qu’il se dirigeait vers une qualification, Monaco a égalisé et aurait pu envoyer les deux équipes en prolongation sur une toute dernière action dans les ultimes secondes du match (2-2). Malgré cette frayeur, le PSG s’est qualifié pour les huitièmes et attend désormais son adversaire.

FC Barcelone ou Chelsea ?

Le PSG sait déjà qu’il affrontera soit le FC Barcelone soit Chelsea, qui ont terminé cinquième et sixième de la phase de ligue. Il connaîtra son adversaire pour les huitièmes de finale ce vendredi midi, lors du tirage au sort effectué au sein du siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse. Ce tirage au sort désignera les huitièmes de finale mais également le tableau jusqu’à la finale qui se déroulera à Budapest le 30 mai prochain. Un tirage au sort qui est à suivre ici, à partir de midi.

Le déroulé du tirage au sort des huitièmes

Le premier nom est tiré. Il s'agit de Manchester City. Les Anglais affronteront le Real Madrid pour la cinquième année de suite en Ligue des champions

Le PSG a hérité de Chelsea

Bodø/Glimt affrontera le Sporting

Newcastle jouera le FC Barcelone

Galatasaray affrontera Liverpool

Pour le Bayern Munich, ce sera l'Atalanta Bergame

Qualifié en huitièmes après avoir éliminé Bruges en barrage, l'Atlético de Madrid tentera de se qualifier en quart face à Tottenham

Arsenal, l'un des favoris de la compétition, affrontera le Bayer Leverkusen en huitièmes

Le tirage au sort des huitièmes de finale