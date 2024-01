Live – Lens / PSG (0-1) : Un délice de Barcola pour l’ouverture du score, les Lensois réduits à dix

Ce dimanche, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens, en conclusion de la 18e journée de Ligue 1. Il peut prendre encore un peu plus le large en tête du championnat en cas de succès ce soir.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec une belle affiche face au RC Lens au Stade Bollaert. Leader du championnat, le club parisien aura pour mission de faire chuter les Sang & Or à domicile, eux qui n’ont connu la défaite qu’à une seule reprise toutes compétitions confondues dans leur antre cette saison. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Arnau Tenas, Alexandre Letellier, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. À cela s’ajoutent les absences de Lee Kang-In et Achraf Hakimi, qui sont retenus avec la Corée du Sud et le Maroc pour disputer la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des Nations.

Pour ce choc de la 18e journée de Ligue 1, Luis Enrique a aligné une équipe qui semble être l’équipe type avec les joueurs sur qui peut compter le coach espagnol. Gianluigi Donnarumma gardera les buts. En défense, Luis Enrique a choisi Carlos Soler au poste de latéral droit plutôt que Nordi Mukiele. En défense centrale, ce sera la paire Marquinhos–Danilo Pereira. Dans le couloir gauche, Lucas Hernandez. En difficulté ces dernières semaines, Manuel Ugarte est titulaire au milieu de terrain aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Le trio d’attaque est composé d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

2′ Première situation pour le PSG. Trouvé sur un long ballon de Marquinhos, Mbappé contrôle à l’entrée de la surface et enchaîne avec une frappe, qui passe au-dessus. Le Français était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

5′ Nouvelle frappe de Mbappé. Après une belle ressortie de balle de Lucas Hernandez et Vitinha, le Portugais lance Mbappé en profondeur. Le Français progresse balle au pied et arme sa frappe, Samba détourne.

6′ Penalty pour le RC Lens. Danilo tacle en retard sur Wahi.

6′ DONNARUMMA ARRETE LE PENALTY DE Frankowski. Le portier parisien est resté au centre et détourne la tentative du genou.

9′ Donnarumma reste au sol… L’Italien s’est relevé après l’intervention des soigneurs.

21′ Après avoir fait la misère à Marquinhos, Wahi tente une frappe lointaine, Donnarumma détourne en corner.

28′ Servi en retrait, Maouassa tente une frappe enroulée, mais la tentative n’est pas cadrée, le Lensois étant bien gêné par la sortie express de Zaïre-Emery.

30′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (0-1). Sur un contre rapide initié par un gros travail de Danilo Pereira, Mbappé est trouvé et sert immédiatement Barcola en profondeur. Le numéro 29 parisien trompe tout en finesse Samba.

36′ Excellent tacle de Danso. Le Lensois tacle et détourne la passe de Dembélé pour Mbappé, qui était seul au second poteau.

39′ Danilo s’interpose devant Sotoca. Le Portugais monte en puissance depuis son penalty concédé.

40′ Servi dans le dos de Medina par Dembélé, Soler tente une frappe en angle fermé mais Samba détourne en corner. Ce dernier ne donne rien.

45′ Quatre minutes de temps additionnel

45’+2 Quel festival de Barcola entre quatre Lensois, Gradit le stoppe et reçoit un carton jaune

45’+3 Carton rouge pour Gradit. Après consultation de la VAR, Gradit est expulsé pour avoir annihilé une occasion de but comme dernier défenseur.

Feuille de match RC Lens / PSG

18e journée de Ligue 1 – Stade : Stade Bollaert – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Eric Wattellier et Thomas Leonard – But : Barcola (30′) – Carton : Gradit (45’+3, rouge)