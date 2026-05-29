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Live – L’entraînement en intégralité du PSG à partir de 16h45

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 mai 2026

À la veille de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le PSG s’entraîne une dernière fois sur la pelouse de la Puskás Aréna, à Budapest.

J-1 avant la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal à Budapest (18h sur M6 et Canal+). Tenant du titre, le club parisien a pour ambition de conserver son trophée afin d’entrer dans la légende. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un effectif au complet, une situation inédite cette saison. En effet, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et même Quentin Ndjantou sont présents dans le groupe convoqué par le technicien espagnol. À la veille de cette finale, les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois sur la pelouse de la Puskás Aréna. Un entraînement à suivre en intégralité ici et via le lien ci-dessous à partir de 16h45.

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