Live – Les 15 premières de l’entraînement de veille de match

Le PSG se déplace demain soir à Stuttgart (21 heures, Canal Plus Foot) pour le compte de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À la veille de ce match, les Parisiens s’entraînent une dernière fois. On peut assister aux 15 premières minutes de la séance.

Après son succès crucial contre Manchester City (4-2), le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec le déplacement à Stuttgart pour le compte de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens auront besoin d’un point pour se qualifier pour les barrages de la compétition. Les Rouge & Bleu tenteront de l’emporter pour obtenir une meilleure place au classement.

Un groupe au complet attendu à l’entraînement

À la veille de cette rencontre, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois sur la pelouse de la Mercedes Benz Arena. Une séance dont les quinze premières minutes seront à suivre en direct. On pourra ainsi faire un point sur la santé du groupe. Laissés au repos contre le Stade de Reims le week-end dernier (1-1), Marquinhos et Achraf Hakimi ont fait leur retour aux séances collectives hier. Seront-ils là ce mardi soir ? Réponse à partir de 18h30.