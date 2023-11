[LIVE] : Les 15 premières minutes de l’entraînement

Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit l’AS Monaco ce vendredi (21h sur Prime Video) au Parc des Princes. En préparation de cette rencontre, les hommes de Luis Enrique se retrouve ce jeudi au Campus PSG pour un ultime entraînement.

Alors que la totalité des joueurs du PSG ont regagné le centre d’entraînement Rouge & Bleu, des absences sont à prévoir ce vendredi pour la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats et ce jeudi à l’entraînement. En effet, en plus des absences de longues durées dont font l’objet Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, Luis Enrique devra se passer Warren Zaïre-Emery et Marquinhos pour faire face à l’AS Monaco. Le Français a été touché à la cheville droite en inscrivant son premier but lors de sa première sélection avec les Bleus et devrait être absent au moins jusqu’à la fin de l’année 2023. Le Brésilien, « victime d’une petite lésion aux ischio-jambier droit restera en soin pendant 10 jours« , manquera la réception des Monégasques et celle des Magpies de Newcastle.

Retrouvez les quinze premières minutes de l’entraînement en direct du Campus PSG (78) ci-dessous.