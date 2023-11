Live – les 15 premières minutes de l’entraînement

À la veille du match contre Newcastle en Ligue des champions, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois ce lundi matin. Les 15 premières minutes de la séance sont ouvertes aux médias.

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit Newcastle – au Parc des Princes – dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Avec deux défaites au compteur, dont celle du match aller, les Parisiens sont dans l’obligation de s’imposer afin de se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale. Ils pourraient l’être dès demain soir, s’ils s’imposent et que l’AC Milan ne gagne pas contre Dortmund. À la veille de cette rencontre, nous pourrons assister aux 15 premières minutes de l’entraînement.

On pourra ainsi faire un point sur le groupe sur lequel pourra compter Luis Enrique pour ce match capital pour la suite de la saison du PSG. Une chose est sûre, Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes ne seront pas sur les pelouses du Campus PSG, eux qui ne rejoueront pas en 2023. Blessé avec le Brésil, Marquinhos est également forfait pour cette rencontre contre Newcastle, et devrait poursuivre son travail en individuel. Les 15 premières minutes de la séance sont donc à suivre ici, à partir de 11 heures.