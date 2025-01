Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement à la veille de PSG / City

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Manchester City en Ligue des champions. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce mardi matin.

Le PSG joue sa survie en Ligue des champions dès demain contre Manchester City sur la pelouse du Parc des Princes. À la veille de cette septième journée de phase de ligue, les joueurs parisiens s’entraînent une dernière fois sur les pelouses du Campus de Poissy ce mardi matin. Une séance dont les quinze premières minutes sont ouvertes aux médias.

Marquinhos, Dembélé et Hakimi toujours présents ?

Lors de ce laps de temps, on pourra faire un point sur l’état du groupe à disposition de Luis Enrique. On pourra aussi voir si Marquinhos, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont encore présents avec leur coéquipier ce matin, eux qui ont fait leur retour à l’entraînement collectif hier. On pourra aussi apercevoir pour la première fois Khvicha Kvaratskhelia sur les pelouses du Campus PSG, même si l’international géorgien n’est pas qualifié pour le match contre Manchester City demain soir. Les quinze premières minutes de l’entraînement sont à suivre ici à partir de 11 heures.