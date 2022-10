Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Ajaccio en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier est assuré de ne pas pouvoir compter sur Nuno Mendes et Danilo Pereira, blessés, mais également Sergio Ramos et Neymar, suspendus. Malgré son retour à l’entraînement collectif hier, Presnel Kimpembe ne devrait pas non plus être présent en Corse.

Nuno Mendes et Danilo Pereira, seuls absents ?

À la veille du déplacement chez le promu, le PSG s’entraîne une dernière fois ce matin. Une séance dont les 15 premières minutes seront ouvertes aux médias. On pourra ainsi faire un point sur le groupe. Presnel Kimpembe sera-t-il encore sur les pelouses du Camp des Loges ? À part Danilo Pereira et Nuno Mendes, d’autres joueurs seront-ils absents ? Réponse à partir de 11 heures.