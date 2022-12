Live – les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Alors que la Coupe du Monde a pris fin hier après-midi, les joueurs du PSG, non concernés par le Mondial, s’entraînent ce lundi après-midi afin de préparer son dernier match de préparation à la deuxième partie de saison contre Quevilly-Rouen mercredi midi au Camp des Loges. Une séance, dont les 15 premières minutes sont à suivre ici à partir de 15 heures.

Retour de quelques mondialistes ?

Lors de cette séance, on pourra voir à l’œuvre plusieurs jeunes titis du PSG, qui profite l’absence des Mondialistes pour s’entraîner avec les pros qui ne sont pas concernés par le Mondial. Eliminés en poules, en huitièmes de finales et en quarts de finales, certains comme Keylor Navas, Vitinha ou bien encore Carlos Soler et Pablo Sarabia pourraient être présents ce lundi à Saint-Germain-en-Laye.