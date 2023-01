Live – les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Le PSG retrouve la compétition lundi soir (20h45, BeIN Sports 1) avec le seizième de finale de la Coupe de France contre l’équipe de Regional 1, Pays de Cassel. Deux jours avant cette rencontre, les Parisiens s’entraînent au Camp des Loges ce samedi matin.

Le PSG a encore deux jours pour préparer son seizième de finale de Coupe de France contre le Pays de Cassel. Ce samedi, les joueurs de Christophe Galtier vont s’entraîner sur les pelouses du Camp des Loges. Une séance dont les 15 premières minutes seront à suivre ici à partir de midi. On pourra faire un point sur le groupe dont dispose le coach du PSG pour le match contre le club de Régional 1. Seule certitude, Achraf Hakimi ne sera pas présent, le latéral droit ayant eu l’autorisation de rester en Arabie saoudite pour participer à une cérémonie. Côté blessure, seuls Marco Verratti et Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele devraient ne pas participé à l’entraînement collectif.