Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) le PSG reçoit le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. À la veille de ce choc, les joueurs parisiens s’entraînent une dernière fois au Camp des Loges ce lundi matin.

Une dernière séance qui devra permettre d’en savoir plus sur les forces en présence de l’effectif du PSG. Depuis hier, les Rouge & Bleu ont quasiment un groupe au complet. Seul Sergio Ramos manquait à l’appel. Cet entraînement permettra aussi de voir si Neymar sera une nouvelle fois présent à l’entraînement et donc s’il pourra postuler à une place dans le groupe. Une séance dont on pourra suivre les 15 premières minutes ici à partir de 11h15.