Live – les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Le PSG va jouer son premier match amical contre Le Havre demain après-midi. Les Parisiens s’entraînent ce jeudi matin. Les 15 premières minutes de cette séance sont à vivre en live.

Le PSG a repris le chemin de l’entraînement la semaine dernière afin de préparer la saison 2023-2024. Les internationaux concernés par les matches de sélections en juin ont, eux, fait leur retour au centre d’entraînement parisien lundi. Demain après-midi (17 heures), au Campus PSG, le club de la capitale va affronter Le Havre pour son premier match de préparation avant de prendre la direction du Japon pour dix jours (22 juillet-2 août). Pour la première fois de la préparation, les 15 premières minutes de l’entrainement seront ouvertes aux médias.

Une séance qui débute à 10 heures

Une séance d’entraînement, durant laquelle Neymar pourrait être présent, qui est à suivre ici à partir de 10 heures. On pourra ainsi assister au premier pas des six recrues estivales du PSG (Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Lee Kang-in), mais également de Kylian Mbappé, Marquinhos, ou bien encore Gianluigi Donnarumma.