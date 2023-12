Live – les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport), le PSG joue son dernier match de l’année 2023 contre Metz. Ce mardi matin, les Parisiens s’entraînent une dernière fois.

Après le match nul concédé à la dernière seconde contre Lille dimanche soir (1-1), le PSG va retrouver une dernière fois le Parc des Princes en 2023 demain soir avec la réception du FC Metz dans le cadre de la dix-septième journée de la Ligue 1. Les Parisiens voudront bien finir leur année 2023 devant leur public et conserver leur belle avance en tête du championnat. Avant cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois ce mardi matin au Campus PSG.

Ramos et Soler toujours présents à l’entraînement ?

Pour cette rencontre, le coach espagnol devra faire sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Fabian Ruiz. Absents du match contre les Lillois, Gonçalo Ramos et Carlos Soler, malades, ont fait leur retour à l’entraînement avec leurs coéquipiers hier. Les deux joueurs seront-ils encore sur la pelouse du centre d’entraînement du PSG ce mardi matin ? On aura une réponse à partir de 11 heures, les quinze premières minutes de la séance du jour étant ouvertes aux médias. Elles seront à suivre ici.