Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (20h45, BeIN Sports 1), le PSG se déplace sur la pelouse de l’US Orléans pour le compte des 16es de finale de la Coupe de France. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce vendredi. Les 15 premières minutes sont à suivre en live.

Après sa victoire contre Lens le week-end dernier (0-2), le PSG se déplace une nouvelle fois demain soir. Les Parisiens se rendent en effet à Orléans pour le compte des 16es de finale de la Coupe de France. Après avoir surclassé l’US Revel, club de Régional 1 en 32es de finale (0-9), le club de la capitale défie le douzième de National. À la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois sur les pelouses du Campus PSG.

Une séance qui débute à 11 heures

Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, les 15 premières minutes de l’une des séances de la semaine sont ouvertes aux médias. Cette semaine, c’est celle de ce vendredi. On pourra faire un point sur les forces en présence et les joueurs disponibles pour le seizième de finale de Coupe de France contre l’US Orléans. Une séance d’entraînement, sous le froid, qui débutera à 11 heures. Elle sera à suivre ici.