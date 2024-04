Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Le PSG affronte le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions demain soir. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce mardi matin.

Le match attendu avec impatience par les supporters du PSG arrive enfin. Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois sur les pelouses du Campus PSG. Une séance dont les 15 premières minutes sont ouvertes aux médias.

Bradley Barcola encore présent à l’entraînement ?

À partir de 11 heures, on pourra ainsi faire un point sur le groupe sur lequel pourra compter le coach du PSG pour la réception de son ancien club. Seules certitudes, Presnel Kimpembe, qui poursuit sa convalescence après son opération du tendon d’Achille, et Nordi Mukiele, victime d’une commotion cérébrale contre Clermont le week-end dernier (1-1), seront absents de l’entraînement. Suspendu demain, Achraf Hakimi devrait tout de même être avec ses coéquipiers ce mardi matin. On observera aussi Bradley Barcola, blessé à l’ischio-jambier de la cuisse gauche durant la trêve internationale et qui a repris l’entraînement collectif en fin de semaine prochaine.