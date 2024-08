Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (20h45, DAZN), le PSG affronte Montpellier pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce matin. Une séance dont les quinze premières minutes seront à suivre en direct.

Une semaine après son large succès contre Le Havre lors de la première journée de Ligue 1 (1-4), le PSG retrouve le championnat de France demain soir avec sa première rencontre de la saison au Parc des Princes contre Montpellier pour le compte de la deuxième journée. Comme c’est de coutume en veille de match, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias.

Luis Enrique devrait compter sur un groupe quasiment au complet

Durant ce quart d’heure, on pourra faire un point sur le groupe de Luis Enrique. Outre les absents de longue date, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, le coach du PSG ne pourra pas compter sur Gonçalo Ramos. Victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche contre Le Havre, l’international portugais a été opéré il y a deux jours et sera absent pendant trois mois. Il va commencer sa rééducation au Qatar, là où il a été opéré, avant de revenir à Paris. Ces trois joueurs devraient être les seuls absents de la séance d’entraînement de ce jeudi. Une séance dont les quinze premières minutes seront à suivre ici en live à partir de 10h30..