Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce mardi matin. Les 15 premières minutes de la séance seront à suivre en direct à partir de 11 heures.

Après s’être largement imposé sur la pelouse du Stade du Roudourou contre Brest en barrage aller de la Ligue des champions la semaine dernière (0-3), le PSG voudra finir le travail demain soir, sur la pelouse du Parc des Princes, pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, le PSG s’entraîne une dernière fois ce mardi matin afin de peaufiner les derniers réglages avant la rencontre contre les Bretons.

Zaïre-Emery et Hernandez seuls absents ?

Une séance dont les quinze premières minutes sont ouvertes aux médias. On pourra ainsi faire un point sur l’état de santé du groupe et les forces en présence pour Luis Enrique. De retour partiellement à l’entraînement collectif depuis quelques jours, Ibrahim Mbaye sera-t-il avec ses coéquipiers sur les pelouses du Campus PSG ? Warren Zaïre-Emery, pas encore totalement remis de sa blessure à la cheville gauche, et Lucas Hernandez, exempté de cette séance pour des raisons personnelles, devraient être les seuls absents. Réponse à partir de 11 heures.