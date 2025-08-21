Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Angers en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Les 15 premières minutes de l’entraînement de veille de match sont ouvertes aux médias.

Après avoir battu Nantes (0-1) lors de la première journée de Ligue 1, le PSG va retrouver le Parc des Princes demain avec la réception d’Angers pour le compte de la deuxième journée du championnat. Les Parisiens joueront pour la première fois devant leurs supporters depuis l’historique saison 2024-2025 qui les a vu remporter le triplé en France (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France) et la Ligue des champions pour la première fois de son histoire après avoir écrasé l’Inter Milan en finale (5-0). Il s’est également offert la Supercoupe d’Europe en s’imposant face à Tottenham après une rencontre renversante (2-2, 4 t.a.b à 3). Les Parisiens voudront bien commencer devant leur public.

Mayulu de retour à l’entraînement collectif ?

Les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois au Campus de Poissy ce jeudi matin. Une séance dont les 15 premières minutes sont à suivre en direct à partir de 11 heures. On pourra ainsi faire un point sur l’effectif à disposition de Luis Enrique pour la réception des Angevins. Touché à la cuisse et absent des rencontres contre Tottenham et Nantes, Senny Mayulu sera-t-il présent avec ses coéquipiers ce matin ? Forfait contre les Canaris en raison d’un virus, Presnel Kimpembe foulera-t-il les pelouses du centre d’entraînement du PSG avec ses coéquipiers ? Réponse lors de ce quart d’heure ouvert aux médias.