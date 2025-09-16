Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG retrouve la Ligue des champions avec la réception de l’Atalanta Bergame. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce matin.

Le PSG va commencer sa défense de son titre en Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés pour plusieurs semaines. Il pourrait également être privé de Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee et Lucas Beraldo, sortis sur blessure contre Lens dimanche.

A voir aussi : Kang-in Lee, encore gêné à une cheville, incertain pour l’Atalanta

Kvaratskhelia, Lee et Beraldo présents ?

Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG sont ouvertes aux médias. À partir de 11 heures, on pourra ainsi faire un point sur les joueurs présents à cette séance d’entraînements de veille de match. Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee et Lucas Beraldo seront-ils présents avec leurs coéquipiers sur les pelouses du Campus PSG ? Réponse ici à partir de 11 heures.