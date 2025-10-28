Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Lorient pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois.

Après son beau succès sur la pelouse de Brest samedi après-midi (0-3), le PSG retrouve la Bretagne demain soir avec la rencontre contre Lorient dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Avant ce déplacement, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois au Campus de Poissy.

Fabian Ruiz de retour à l’entraînement collectif ?

Depuis plusieurs jours, le coach du PSG peut compter sur le retour de nombreux joueurs sur le terrain. Il reste encore deux cadres, blessés de longue date, qui ne sont pas encore revenus, Joao Neves et Fabian Ruiz. Si le premier a repris l’entraînement collectif ces derniers jours, ce n’est pas encore le cas de l’international espagnol. Sera-t-il présent ce mardi matin sur les pelouses du centre d’entraînement des Rouge & Bleu avec ses coéquipiers ? Réponse ici à partir de 11 heures.