Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Ligue des champions. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce mardi matin au Campus. 

Le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. À la veille de cette rencontre, les joueurs parisiens s’entraînent une dernière fois sur les pelouses du Campus de Poissy. Une séance dont les quinze premières minutes sont ouvertes aux médias

Dembélé toujours présent à l’entraînement ?

On pourra ainsi faire un point sur l’état du groupe de Luis Enrique. Touché au mollet contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé est revenu à l’entraînement collectif vendredi, mais était trop court pour postuler pour une place dans le groupe pour la rencontre contre Le Havre. Le numéro 10 du PSG sera-t-il encore présent à l’entraînement avec ses coéquipiers ? Réponse à partir de 11 heures ici. 

