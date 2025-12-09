Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Bilbao pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois.

Quinze jours après sa dernière rencontre de Ligue des champions, le PSG retrouve la compétition demain soir avec le déplacement à Bilbao pour y défier l’Athletic Club dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre européenne à l’extérieur, les joueurs parisiens s’entraînent sur la pelouse du stade de l’équipe qu’ils vont affronter.

Nuno Mendes présent à l’entraînement ?

Ce mardi soir, les joueurs du PSG vont s’entraîner sur la pelouse de San Mamès. Les quinze premières minutes de cette séance seront ouvertes aux médias. On pourra ainsi faire un point sur les forces en présence pour Luis Enrique pour cette rencontre de demain. Blessé depuis le match contre Tottenham, Nuno Mendes a fait son retour dans le groupe. L’international portugais sera-t-il avec ses coéquipiers ce mardi soir ? Réponse ici à partir de 18h30.