Live – les 15 premières minutes de l’entrainement du PSG

Après son très large succès contre Lorient le week-end dernier (5-1), le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec le déplacement à Clermont dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À la veille de ce déplacement, les joueurs parisiens s’entraînent une dernière fois. Une séance qui sera à suivre ici à partir de 11h15.

Durant cet entraînement du PSG, on pourra faire un point sur le groupe sur lequel pourra compter Mauricio Pochettino pour le match contre le promu. Une chose est sûre, Leandro Paredes ne sera pas présent sur les pelouses du Camp des Loges, lui qui a été opéré d’une pubalgie et qui sera absent deux mois. On verra si Juan Bernat et Marco Verratti, qui sont revenus à l’entraînement collectif cette semaine, seront encore avec leur coéquipier ce matin.