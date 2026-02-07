PSG entraînement
Image : psg.fr

Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 février 2026

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. À la veille de ce Classico, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois. 

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des PrincesMarseille pour le troisième et dernier Classico de la saison. Les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois ce samedi matin sur les pelouses du Campus de Poissy.

L’avertissement du PSG à ses supporters avant le Classico
canalsupporters.com

Ruiz et Kvaratskhelia de retour ?

Comme c’est de coutume avant quasiment chaque rencontre du PSG, les quinze premières minutes de l’entraînement de veille de match sont ouvertes aux médias. On pourra ainsi faire un point sur l’état de forme des joueurs parisiens. Touché au genou contre le Sporting CPFabian Ruiz sera-t-il présent avec ses coéquipiers ce samedi ? Blessé à la cheville contre NewcastleKhvicha Kvaratskhelia est annoncé possiblement de retour pour le Classico. Sera-t-il présent sur les pelouses du Campus de Poissy ce samedi ? Réponse ici à partir de 11 heures. 

https://twitter.com/i/broadcasts/1MYGNlMwnrZxw

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 février 2026

Articles similaires

Quentin Ndjantou

Opéré de l’ischio-jambier droit, Quentin Ndjantou absent plusieurs mois

7 février 2026
Warren Zaïre Emery

Le secret de la force de Warren Zaïre-Emery dans les duels

7 février 2026
PSGASM

Le match de la 25e journée entre le PSG et Monaco programmé

7 février 2026
Cup

L’avertissement du PSG à ses supporters avant le Classico

7 février 2026
Bouton retour en haut de la page