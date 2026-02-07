Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. À la veille de ce Classico, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois.

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des Princes – Marseille pour le troisième et dernier Classico de la saison. Les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois ce samedi matin sur les pelouses du Campus de Poissy.

Ruiz et Kvaratskhelia de retour ?

Comme c’est de coutume avant quasiment chaque rencontre du PSG, les quinze premières minutes de l’entraînement de veille de match sont ouvertes aux médias. On pourra ainsi faire un point sur l’état de forme des joueurs parisiens. Touché au genou contre le Sporting CP, Fabian Ruiz sera-t-il présent avec ses coéquipiers ce samedi ? Blessé à la cheville contre Newcastle, Khvicha Kvaratskhelia est annoncé possiblement de retour pour le Classico. Sera-t-il présent sur les pelouses du Campus de Poissy ce samedi ? Réponse ici à partir de 11 heures.