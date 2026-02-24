Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce mardi matin.

Vainqueur renversant du barrage aller de la Ligue des champions sur le terrain de l’AS Monaco la semaine dernière (2-3), le PSG voudra valider sa qualification pour les huitièmes de finale devant son public demain soir. Comme c’est de coutume avant chaque match européen, les quinze premières minutes de l’entraînement de veille de match du club de la capitale sont ouvertes aux médias.

Dembélé et Ruiz absents ?

Ce barrage retour entre le PSG et l’AS Monaco ne déroge pas à la règle. Ce mardi matin, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois sur les pelouses du Campus de Poissy avant d’affronter les Monégasques. Les quinze premières minutes de cette séance sont ouvertes aux médias à partir de 11 heures. On pourra ainsi faire un point sur les forces en présence pour le coach du PSG. Annoncés incertains pour le barrage retour, Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz seront-ils présent à leurs coéquipiers ce mardi matin ? Réponse ici à partir de 11 heures.