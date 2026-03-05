Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (20h45, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce jeudi matin.

Avant de retrouver la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de Chelsea pour le compte du huitième de finale aller mercredi soir, le PSG affronte Monaco demain soir en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre contre les Monégasques, les joueurs parisiens s’entraînent une dernière fois ce jeudi matin sur les pelouses du Campus de Poissy. Comme c’est de coutume avant presque chaque match des Rouge & Bleu, les quinze premières minutes de l’entraînement de veille de match sont ouvertes aux médias.

Dembélé, Neves et Mayulu avec leurs coéquipiers ?

L’entraînement de ce jeudi matin sera ouvert aux médias à partir de 11 heures. On pourra ainsi faire un point sur l’état du groupe de Luis Enrique avant les échéances importantes du PSG qui arrivent durant ce mois de mars. Éloigné des terrains depuis le barrage aller de la Ligue des champions contre Monaco le 17 février dernier, Ousmane Dembélé est annoncé de retour dans le groupe pour la rencontre contre l’ASM demain. Le numéro 10 du PSG sera-t-il présent avec ses coéquipiers ce matin ? Absent depuis plusieurs jours, Joao Neves et Senny Mayulu fouleront-ils les pelouses du Campus PSG ce jeudi ? On aura les réponses à ces questions à partir de 11 heures ici.