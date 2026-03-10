PSG entraînement
Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 mars 2026

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce mardi matin.

Le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois sur les pelouses du Campus de Poissy. Comme c’est de coutume avant chaque match en Champions League, les quinze premières minutes de l’entraînement de veille de match sont ouvertes aux médias. 

Ligue des champions, Luis Enrique, Paris… Khvicha Kvaratskhelia se confie
Joao Neves présent à l’entraînement collectif

On pourra ainsi faire un point sur l’état des troupes de Luis Enrique avant ce choc face aux Blues. Annoncé de retour pour ce huitième de finale aller de Ligue des champions, Joao Neves sera-t-il présent avec ses coéquipiers du PSG sur les pelouses du Campus de Poissy ? Réponse à partir de 11 heures ici

