Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce mardi matin.

Le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Liverpool dans le cadre du quart de finale aller. Comme c’est de coutume avant chaque match de Champions League, les quinze premières minutes de l’entraînement de veille de match sont ouvertes aux médias.

Fabian Ruiz et Senny Mayulu présents à l’entraînement collectif ?

Celui de ce mardi ne déroge pas à la règle. Les joueurs du PSG vont se présenter sur les pelouses du Campus de Poissy pour préparer une dernière fois la rencontre contre les Reds. On pourra ainsi faire un point sur les forces en présence pour Luis Enrique. Fabian Ruiz, absent depuis le 20 janvier dernier en raison d’une blessure au genou, sera-t-il avec ses partenaires, lui qui est annoncé proche d’un retour sur les terrains ? Senny Mayulu, touché au mollet contre Nice avant la trêve internationale, fera-t-il lui aussi son retour à l’entraînement collectif ce mardi ? Réponse ici.