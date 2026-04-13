Psg entrainement

Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 avril 2026

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Liverpool en quarts de finale retour de la Ligue des champions. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce lundi à Anfield.

Mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Demain, les Parisiens voudront terminer le travail à Anfield et se qualifier pour les demi-finales de la Champions League pour la troisième saison consécutive. Comme c’est de coutume avant chaque match à l’extérieur en Ligue des champions, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois sur la pelouse de son adversaire. Ce quart de finale retour contre Liverpool ne déroge pas à la règle.

LDC – Bradley Barcola, un rétablissement plus rapide que prévu
canalsupporters.com

Bradley Barcola devrait être présent avec ses coéquipiers

Ce lundi soir, les joueurs du PSG s’entraînent sur la pelouse d’Anfield. Les quinze premières minutes de la séance des Parisiens sont ouvertes aux médias. On pourra ainsi faire un point sur l’état de santé des joueurs. Bradley Barcola, qui a repris l’entraînement collectif à la veille du quart de finale aller, est présent dans le groupe de Luis Enrique pour cette rencontre contre Liverpool. Il devrait être présent avec ses coéquipiers sur la pelouse d’Anfield ce lundi soir. Une séance à suivre ici à partir de 19 heures. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 avril 2026

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