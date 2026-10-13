Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Manchester pour y défier City en Ligue des champions. À la veille de ce choc, les Parisiens s’entraînent une dernière fois sur la pelouse de l’Etihad Stadium.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions demain soir avec la rencontre contre Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre de Champions League à l’extérieur, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois sur le terrain de la rencontre à venir. Ce mardi soir ne déroge pas à la règle. Le PSG va s’entraîner sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Une séance dont les quinze premières minutes sont ouvertes aux médias.

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23 joueurs attendus sur la pelouse de l’Etihad Stadium

On pourra ainsi faire un point sur l’état de forme des joueurs du PSG. Laissés au repos contre Le Mans, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes devraient bien être présents avec leurs coéquipiers. Une séance qui va commencer à 19 heures et dont les quinze premières minutes seront à suivre ici. Les Parisiens voudront bien préparer leur match de demain afin de s’imposer contre l’une des équipes favorites à la victoire finale et de montrer que le club de la capitale fait toujours partie des meilleurs clubs du monde.









