Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce jeudi matin.

Quatre jours après sa victoire contre Lyon qui lui a permis de prendre la tête de la Ligue 1, le PSG retrouve le championnat demain soir avec le déplacement chez la lanterne rouge, Le Havre, en ouverture de la neuvième journée. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre du PSG, les quinze premières minutes de l’entraînement de veille de match sont ouvertes aux médias.

Une dernière séance avant le déplacement au Havre

On pourra ainsi faire un point sur le groupe que Luis Enrique aura à sa disposition pour le déplacement du PSG au Havre. Les Parisiens sont attendus sur les pelouses du Campus de Poissy à partir de 11 heures. Une séance dont les quinze premières minutes sont à suivre ici.