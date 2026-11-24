Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’AS Roma lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce mardi matin.

Après s’être imposé sur la pelouse de Nice ce week-end lors de la onzième journée de Ligue 1 (2-3), le PSG retrouve la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue. Vainqueur de ses quatre premiers matches dans la compétition, le club de la capitale voudra réaliser la passe de cinq afin de conserver sa place de leader et se rapprocher d’une qualification dans le top 8 de la phase de ligue. Comme c’est de coutume avant chaque match européen des Rouge & Bleu, les quinze premières minutes de l’entraînement sont ouvertes aux médias.

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Trois joueurs devraient être absents de l’entraînement

À partir de 11 heures, on pourra ainsi faire un point sur les forces en présence pour Luis Enrique à la veille de défier les Romains. Seules certitudes : Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, et Alessandro Longoni, touché avec la sélection italienne U19 durant la trêve, ne seront pas sur les pelouses du Campus de Poissy durant cet ultime entraînement avant de défier les Romains. Les 15 premières minutes de l’entraînement sont donc à suivre ici.