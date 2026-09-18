Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG avant Marseille

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Deux jours avant ce Classico, les quinze premières minutes de l’entraînement sont ouvertes aux médias.

Le PSG va retrouver la Ligue 1 dimanche soir avec le déplacement à Marseille en clôture de la cinquième journée. Une fois n’est pas coutume, Luis Enrique se présentera en conférence de presse deux jours avant le Classico. Le coach du PSG fera face aux journalistes à partir de 13 heures. Avant ça, les joueurs du PSG s’entraîneront sur les pelouses du Campus de Poissy. Les quinze premières minutes de la séance seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures.

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Achraf Hakimi pas encore de retour à l’entraînement du PSG

On pourra ainsi faire un point sur le groupe à disposition de Luis Enrique avant le déplacement du PSG à Marseille dimanche soir. Sorti contre le Stade Brestois dimanche soir en raison d’une légère lésion à la cuisse droite, Achraf Hakimi est resté aux soins ces deux derniers jours. L’international marocain s’entraînera en individuel ce vendredi. Alessandro Longoni, qui a ressenti une gêne au quadriceps lors d’un match disputé avec l’équipe Espoirs du PSG en début du mois, sera-t-il aussi présent lors de cette séance d’entraînement ? Réponse ici à partir de 11 heures.