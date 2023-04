Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois ce matin.

Demain soir, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, c’est le choc des extrêmes. Leader, le PSG se déplace sur la pelouse du dernier et condamné à la Ligue 2, Angers. Ce jeudi matin, les joueurs parisiens s’entraînent une dernière fois au Camp des Loges. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, on pourra assister aux 15 premières minutes de la séance.

Verratti toujours là, Nuno Mendes absent ?

On pourra ainsi faire un point sur les forces en présence avant la rencontre entre la lanterne rouge et le PSG. De retour à l’entraînement collectif depuis quelques jours, Marco Verratti sera-t-il toujours avec ses coéquipiers ce matin ? Absent depuis deux entraînements, Nuno Mendes poursuivra-t-il sont travail individuel ? De nombreux titis encore présents sur les pelouses du centre d’entraînement parisien ? On aura les réponses à ces questions à partir de 11 heures ici.