PSG entraînement
Image : psg.fr

Live – Les quinze minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 février 2026

À la veille du barrage aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco, le PSG s’entraîne une dernière fois sur la pelouse du Stade Louis II.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi. En barrage aller de la compétition, le club de la capitale affronte l’AS Monaco au Stade Louis II, avant la confrontation retour à domicile le 25 février prochain. Et à la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique vont s’entraîner une dernière fois sur la pelouse de Louis II. L’occasion de voir João Neves et Ousmane Dembélé, légèrement touchés lors de la défaite face au Stade Rennais (3-1) mais présents dans le groupe. En revanche, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou ne seront pas de la partie, eux qui sont toujours blessés. Les quinze premières minutes de cette séance collective seront à suivre ici à partir de 18h30.

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 février 2026

Articles similaires

Luis Enrique conférence de presse

Luis Enrique : « Il y a toujours beaucoup de bruits autour du PSG »

16 février 2026
Neves Dembélé

Monaco / PSG – João Neves revient sur les propos forts de Dembélé

16 février 2026
Conférence De Presse Psg

Live – La conférence de presse de Luis Enrique et João Neves à 17h15

16 février 2026
Sébastien Pocognoli

ASM / PSG – Pocognoli : « À nous de faire en sorte de se donner le plus de chances avant le retour au Parc »

16 février 2026
Bouton retour en haut de la page