Live – Les quinze minutes de l’entraînement du PSG

À la veille du barrage aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco, le PSG s’entraîne une dernière fois sur la pelouse du Stade Louis II.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi. En barrage aller de la compétition, le club de la capitale affronte l’AS Monaco au Stade Louis II, avant la confrontation retour à domicile le 25 février prochain. Et à la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique vont s’entraîner une dernière fois sur la pelouse de Louis II. L’occasion de voir João Neves et Ousmane Dembélé, légèrement touchés lors de la défaite face au Stade Rennais (3-1) mais présents dans le groupe. En revanche, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou ne seront pas de la partie, eux qui sont toujours blessés. Les quinze premières minutes de cette séance collective seront à suivre ici à partir de 18h30.