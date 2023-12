À la veille de la réception du FC Nantes à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, le PSG s’entraînera une dernière au Campus PSG ce vendredi à 11 heures.

Le PSG retrouvera la Ligue 1 ce samedi (21h sur Canal Plus Sport et Canal Plus Sport 360) avec la réception du FC Nantes. Et à la veille de cette rencontre, le club de la capitale s’entraînera une dernière fois au Campus PSG. Les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias. Un évènement à suivre ici en direct. L’occasion de voir si Marquinhos et Warren Zaïre-Emery enchaîneront un troisième entraînement collectif avec leurs coéquipiers.