Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Après une trêve internationale qui aura fait quelques dégâts (blessures de Vitinha et Warren Zaïre-Emery et alerte à la cheville pour Désiré Doué), le PSG retrouve la compétition ce week-end. À l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, les leader du championnat accueillent le Stade Brestois ce samedi soir (21h sur DAZN). Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG. Une séance dont les quinze premières minutes seront à suivre en live ici à partir de 11 heures.