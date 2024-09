Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille de la réception du Stade Rennais en Ligue 1 ce vendredi, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois au Campus PSG.

Leader du championnat, à égalité avec l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, le PSG peut prendre provisoirement seul la tête de la Ligue 1. Opposés au Stade Rennais ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1) à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu auront à coeur de renouer avec le succès après le résultat nul à Reims (1-1) la semaine passée.

Et à la veille de cette rencontre face aux Bretons, les Parisiens s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG ce jeudi. Un évènement à suivre ici à partir de 11h. L’occasion de voir si Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Désiré Doué et Marco Asensio retrouveront ou non l’entraînement collectif. Reste aussi à savoir si Presnel Kimpembe participera ou pas à une partie de la séance avec ses partenaires.