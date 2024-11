Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille de la réception du Toulouse FC en Ligue 1, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus PSG ce jeudi en fin de matinée.

J-1 avant le retour à la compétition du PSG. Après la trêve internationale de novembre, le club parisien retrouve enfin la compétition ce vendredi. À cette occasion, les leader du championnat accueillent – au Parc des Princes – le Toulouse FC (21h sur DAZN) dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois au Campus PSG. L’occasion de voir Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos poursuivent leur retour progressif avec leurs coéquipiers. Il faudra également surveiller les présences d’Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, qui ont connu quelques pépins physiques ces derniers jours. Les quinze premières minutes de la séance d’entraînement du PSG sont à suivre ici et via le lien ci-dessous.