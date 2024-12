Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille du déplacement à Auxerre en Ligue 1, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus PSG ce jeudi en fin de matinée.

J-1 avant le retour à la compétition du PSG. Après son match nul contre Nantes, le club parisien retrouve la compétition ce vendredi. À cette occasion, les leader du championnat se déplacent – au Stade de l’Abée Deschamps – contre l‘AJ Auxerre (21h sur DAZN) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois au Campus PSG. L’occasion de voir si Lucas Hernandez fera son retour à l’entraînement collectif, lui qui était touché par un syndrome gastro-intestinal ces dernières semaines. Les quinze premières minutes de la séance d’entraînement du PSG sont à suivre ici et via le lien ci-dessous.