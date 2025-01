Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Ce samedi, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus PSG avant la réception de l’AS Saint-Etienne dimanche. Une séance collective dont les quinze premières minutes sont à suivre en live.

J-1 avant le retour du PSG en Ligue 1. À l’occasion de la 17e journée du championnat, le club parisien reçoit – au Parc des Princes – l’AS Saint-Etienne (dimanche à 20h45 sur DAZN). Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe quasi au complet à l’entame du marathon de matches de janvier. Et à la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois au Campus PSG ce samedi. Un évènement à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 11 heures.